Прокуратура Франции запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Саркози

Апелляционный суд Парижа провел заседание по делу экс-президента Франции Николя Саркози о финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. В сентябре 2025 года суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы с отсрочкой приведения приговора в исполнение.

Апелляционный суд Парижа провел заседание по делу экс-президента Франции Николя Саркози о финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. В сентябре 2025 года суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы с отсрочкой приведения приговора в исполнение.

Как передает Le Figaro, прокуратура вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы. Апелляционный суд должен вынести решение 30 ноября.

Расследование дела в отношении Николя Саркози началось в 2012 году после публикации документов, согласно которым власти Ливии передали на предвыборную кампанию экс-президента €50 млн. В октябре 2025 года Саркози отправили в тюрьму, где он провел менее трех недель. Суд удовлетворил ходатайство бывшего президента об освобождении на время апелляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Франция присудила первый экс-президентский срок».

Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше