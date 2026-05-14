Прокуратура Франции запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Саркози

Расследование дела в отношении Николя Саркози началось в 2012 году после публикации документов, согласно которым власти Ливии передали на предвыборную кампанию экс-президента €50 млн. В октябре 2025 года Саркози отправили в тюрьму, где он провел менее трех недель. Суд удовлетворил ходатайство бывшего президента об освобождении на время апелляции.