Вооруженные силы Польши подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

По утверждению Косиняка-Камыша, польские Военно-воздушные силы выполнили перехват воздушного судна, находившегося в международном воздушном пространстве.
«Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других воздушных судов. Каждая провокация такого рода будет встречена немедленным ответом наших пилотов», — говорится в заявлении министра.
Ранее сообщалось, что польские военные приводили авиацию в повышенную готовность на фоне нанесения российскими войсками ударов по объектам на Украине. В командовании уточняли, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства государства.