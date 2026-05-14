Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженные силы Польши подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подъеме истребителей ВВС республики в связи с пролетом российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Соответствующее сообщение было опубликовано главой ведомства в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"

По утверждению Косиняка-Камыша, польские Военно-воздушные силы выполнили перехват воздушного судна, находившегося в международном воздушном пространстве.

«Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других воздушных судов. Каждая провокация такого рода будет встречена немедленным ответом наших пилотов», — говорится в заявлении министра.

Ранее сообщалось, что польские военные приводили авиацию в повышенную готовность на фоне нанесения российскими войсками ударов по объектам на Украине. В командовании уточняли, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства государства.