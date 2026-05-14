Песков: Экс-губернаторы Гладков и Богомаз получат предложения о новой работе

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил новых глав упомянутых регионов. Руководить Белгородской областью будет Александр Шуваев — генерал-майор с позывным «Спартанец», командовавший операцией по освобождению Авдеевки. До выборов в сентябре исполнять обязанности главы брянской области будет Егор Ковальчук, он с июля 2024 года он работал председателем правительства ЛНР.