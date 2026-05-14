Словакия рассчитывает на нормализацию отношений между РФ и Украиной

В Словакии рассчитывают на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной.

В Словакии рассчитывают на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Национального совета страны Тибор Гашпар.

По его словам, Братислава исходит из того, что после окончания боевых действий необходимо будет выстраивать взаимодействие с Россией в различных сферах. Он отметил, что текущие санкционные ограничения ЕС продолжают существенно ограничивать такие возможности.

Гашпар напомнил, что в Евросоюзе уже приняты многочисленные пакеты санкций против России, а обсуждение новых ограничительных мер продолжается.

Парламентарий также подчеркнул, что внешняя политика Словакии, по его словам, ориентируется на развитие отношений с разными мировыми центрами силы при сохранении членства в Европейском союзе.

Власти Словакии в последние годы регулярно выступают с заявлениями о необходимости диалога и поиска дипломатического решения конфликта на Украине, при этом позиция Братиславы нередко вызывает дискуссии внутри ЕС относительно единства санкционной политики.

