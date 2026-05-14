NYP: Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если что-то случится

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка сообщил, что Дональд Трамп подготовил специальное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай чрезвычайной ситуации. По его словам, документ хранится в рабочем столе президента в Белом доме.
Горка при этом подчеркнул, что не считает реальной угрозу покушения на американского лидера со стороны иностранных противников. Он отметил, что меры безопасности вокруг главы государства остаются на высоком уровне.
Ранее Трамп уже неоднократно становился объектом нападений. Одним из самых резонансных эпизодов стало покушение летом 2024 года, когда политик получил ранение уха после выстрела во время публичного мероприятия.
