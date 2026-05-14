Посольство России в Болгарии осталось без городских телефонов

Кабели, обеспечивающие телефонную связь посольства РФ в Болгарии, повторно подверглись повреждению в ходе проведения ремонтных работ в непосредственной близости от здания дипломатической миссии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал посольства.
Как пояснили представители дипмиссии, в результате данных обстоятельств городские телефонные линии посольства и консульского отдела не будут работать ориентировочно до 21 мая.
Аналогичный инцидент произошел ранее, 22 апреля, также вследствие проведения ремонтных работ.
Ранее также стало известно, что британские власти отозвали аккредитацию у сотрудника посольства России в Лондоне.
