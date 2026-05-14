«Это должно заставить Запад задуматься»: эксперты — об успешном испытании Россией нового ракетного комплекса «Сармат»

Россия провела успешные испытания новой стратегической межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Владимира Путина, новая ракета — самая мощная из всех существующих в мире и обладает уникальными боевыми возможностями. RT обсудил с экспертами значение успешного испытания новейшего ракетного комплекса. По их словам, демонстрация Россией новейшей ракеты посылает предостерегающий сигнал Западу и доказывает научно-техническое превосходство отечественного ВПК.
12 мая ВС РФ провели испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об успехе запуска президенту России Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, ракетный комплекс подтвердил заложенные в него характеристики и в скором времени будет поставлен на боевое дежурство.
Он также подчеркнул, что развёртывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин поздравил с достигнутым результатом Минобороны РФ и всех причастных к созданию нового оружия.
12 мая 2026. Президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с командующим Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергеем Каракаевым.
РИА Новости.
© Михаил Метцель.
Он также заявил, что ракетный комплекс «Сармат» является самым мощным из всех существующих в мире и обладает уникальными боевыми возможностями.
«Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу “Воевода”… Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», — заявил президент России.
Он уточнил, что ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, способна поразить цель на расстоянии свыше 35 тыс. км, обладает улучшенной точностью и способна преодолевать «все существующие и перспективные» системы ПВО.
На Западе запуск новой российской ядерной ракеты также не остался незамеченным.
Так, Bloomberg акцентирует внимание на способности «Сармата» преодолевать вражеские системы ПВО. В своей публикации издание отмечает, что ранее, в 2018 году, российский президент уже обращал внимание на данную черту российских ракет.
Между тем агентство Reuters констатирует, что после 2022 года Россия последовательно напоминает о возможностях своего ядерного арсенала. По мнению издания, таким образом Москва предостерегает Запад от возможной конфронтации.
Фактор сдерживания.
На фоне успешного испытания Россией новой ракеты «Сармат» и реакции западных СМИ RT обсудил с экспертами значение произошедшего события и текущие возможности РФ в области ядерного сдерживания.
— Как бы вы оценили запуск и демонстрацию «Сармата»? Какое значение имеет данное событие?
Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош:
Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» 12 мая 2026 года.
РИА Новости.
© Министерство обороны РФ.
То есть мы предупредили вероятного противника: «У нас есть оружие, для противодействия которому у вас сейчас возможностей нет». Это должно заставить Запад задуматься о последствиях и, возможно, скорректировать свою внешнюю политику.
Военный эксперт Александр Хроленко:
— Если вы заметили, 9 мая на встрече с журналистами Владимир Путин отметил, что украинский конфликт близится к завершению. В этом контексте и нужно рассматривать испытание «Сармата».
Это не столько демонстрация, сколько напоминание недругам России, чтобы они не теряли связи с реальностью. Особенно по отношению к Европе и германскому реваншизму. На этом фоне следовало напомнить им лишний раз, что может с ними быть.
Военный эксперт Виктор Литовкин:
— Демонстрация «Сармата» свидетельствует о том, что у России есть новый стратегический ракетный комплекс, против которого противник ничего не сможет сделать.
Дальность пуска более чем 35 тыс. км — чуть меньше протяжённости экватора. Это позволяет нанести удар по вероятному противнику фактически в любой точке планеты с любого направления. Ударить в самое его незащищённое место, где нет никаких систем противоракетной обороны.
Испытание «Сармата» направлено на демонстрацию возможностей России по ядерному сдерживанию. Особенно учитывая текущую международную обстановку.
Достижение российской науки.
— Является ли испытание «Сармата» демонстрацией технических и научных достижений России? Есть ли у других государств возможность создать нечто подобное?
А. Б.:
— Ресурсами для создания аналогичной ракеты теоретически может обладать Китай. Также работы в этом направлении ведутся в США.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник».
РИА Новости.
© Министерство обороны РФ.
А. Х.:
— «Сармат» — это утверждение российского превосходства в области высоких технологий, в военной области. Россия новой ракетой доказала, что для нас это рядовое явление, мы и освоили гиперзвук, и создали новое поколение ракет. Как отметил Владимир Путин, «Сармат» стоит в одном ряду с другими передовыми системами.
За границей пока чего-то аналогичного создать не смогли. Может быть, китайские ракеты ближе всех находятся по возможностям. Но они всё равно уступают «Сармату».
В США тем временем не достигли гиперзвуковой скорости даже для ракеты «воздух — воздух», а самая дальнобойная ракета шахтного базирования Minuteman III значительно уступает более простым современным российским системам.
В. Л.:
— Безусловно, прошедшее испытание является показателем технологического развития России. Дело в том, что на данный момент аналогичного вооружения нет больше ни у одной страны мира. Например, американские стратегические ракеты Minuteman стоят на боевом дежурстве уже 40—50 лет.
На протяжении долгого времени США пытаются создать им замену, однако на данный момент безрезультатно. Поэтому испытание «Сармата» — это щелчок по носу Соединённым Штатам, которые на данный момент не преуспели в модернизации своего ядерного щита.
Напоминание противнику.
— Россия многократно подчёркивала, что никому не угрожает и хочет строить дружеские и взаимовыгодные отношения с другими государствами. Однако в случае необходимости мы готовы жёстко ответить на акт посягательства на нашу безопасность. Чем может, помимо «Сармата», ответить Россия вероятному противнику в случае необходимости?
А. Б.:
— Российское руководство имеет в своём распоряжении очень широкий диапазон средств воздействия на противника. Кроме упомянутого, отмечу, что у нас активно развивается гиперзвуковое вооружение — те же «Кинжалы» и «Цирконы», например.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
РИА Новости.
© Министерство обороны РФ.
Наше оружие, в отличие от зарубежных аналогов, может быть использовано почти в любых условиях и против самых разных противников.
А. Х.:
— У РФ очень большой арсенал ракетного вооружения и морского, и воздушного, и наземного базирования. У нас есть новый «Орешник», например. На СВО продолжают эффективно применять гиперзвуковые «Кинжалы» и так далее.
Но Москва всегда подчёркивает: мы никому не угрожаем, но готовы уничтожить любого, кто посягнёт на нашу национальную безопасность.
К сожалению, на Западе не все понимают, что Россия ведёт себя сдержанно не потому, что она в чём-то уязвима или слаба, а потому что она уверена в своих силах и лишний раз напоминает об этом.
В. Л.:
— Кроме «Сармата», Россия располагает такими комплексами, как, например, «Авангард», «Ярс» и «Орешник». Кроме того, напомню о новейшей крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Фактически она имеет неограниченную дальность и длительность полёта, что позволяет ей донести атомный заряд до любой точки планеты.
Также стоит вспомнить о «Посейдоне» — беспилотном подводном аппарате с ядерной боеголовкой. По данным открытых источников, он тоже имеет, по сути, неограниченный радиус применения.
Резюмируя, можно сказать, что на сегодняшний день большая часть стратегического оборонного потенциала России — совершенно новые разработки. И мы готовы их применить, если противник посягнёт на наш суверенитет и независимость нашей Родины.