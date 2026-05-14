В МИД рассказали о выборе кандидатуры на пост генсека ООН: «Мы следим за процессом»

«Мы следим за процессом: у нас еще есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов. Будем определяться с нашей поддержкой и публичным ее выражением на более позднем этапе», — сказал Алимов в беседе с «Известиями».
В 2026 году будет выбран новый генсек вместо уходящего Антониу Гутерреша.
Ранее в российском МИД подчеркнули, что отбор кандидатов на пост генсека ООН будет иметь ключевое значение. В министерстве считают, что новый генсек ООН способен навести порядок в организации.
Глава Росатома Алексей Лихачев в свою очередь пошутил, что выпьет вина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в случае его избрания генсеком ООН.
