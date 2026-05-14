В МИД рассказали о выборе кандидатуры на пост генсека ООН: «Мы следим за процессом»

Алимов: РФ ещё не определилась с предпочтительным кандидатом на пост генсека ООН.

Источник: Комсомольская правда

Россия еще не выбрала предпочтительного кандидата на пост генсека ООН. Свое решение Москва обнародует позже, сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Мы следим за процессом: у нас еще есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов. Будем определяться с нашей поддержкой и публичным ее выражением на более позднем этапе», — сказал Алимов в беседе с «Известиями».

В 2026 году будет выбран новый генсек вместо уходящего Антониу Гутерреша.

Ранее в российском МИД подчеркнули, что отбор кандидатов на пост генсека ООН будет иметь ключевое значение. В министерстве считают, что новый генсек ООН способен навести порядок в организации.

Глава Росатома Алексей Лихачев в свою очередь пошутил, что выпьет вина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в случае его избрания генсеком ООН.

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше