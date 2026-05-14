Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Испанский стыд!" На Западе ужаснулись после нелепого ответа Каллас Путину

Немецкий политик Эрнст заявил о стыде после ответа Каллас Путину по переговорам.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас от кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на позицию переговорщика с Россией доказывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине и вызывает испанский стыд, написал немецкий политик, экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X.

«Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шрёдера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Конфликт-то должен продолжаться! Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в его урегулировании. “Детский столик” возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!» — воскликнул он.

Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.

В понедельник Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше