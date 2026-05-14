МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отказ главы европейской дипломатии Каи Каллас от кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на позицию переговорщика с Россией доказывает стремление Запада к продолжению конфликта на Украине и вызывает испанский стыд, написал немецкий политик, экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X.
«Ну конечно, кто бы сомневался, что Каллас и украинский посол в Германии отвергают экс-канцлера Герхарда Шрёдера в качестве посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно мог бы чего-то добиться! Конфликт-то должен продолжаться! Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ничего не решают в его урегулировании. “Детский столик” возле реальных переговоров — даже это недосягаемо для них! Сплошной испанский стыд!» — воскликнул он.
Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.
В понедельник Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.