Сенат США опять отклонил резолюцию о прекращении военных действий против Ирана: решающим оказался один голос

Решающим оказался перевес всего в один голос, следует из трансляции голосования, которое вёл телеканал C-SPAN. Документ поддержали 49 сенаторов. Против принятия резолюции проголосовали 50 американских законодателей.
Напомним, 2 мая Трамп завершил боевые действия в Иране и уведомил об этом Конгресс. В то же время министр войны США Пит Хегсет заявил сенаторам, что прекращение огня «означает, что отсчет 60 дней приостанавливается или останавливается». В этой связи есть вероятность, что Трамп через какое-то время может начать войну «по новой» — отсчитывая еще 60 дней.
На этом фоне политолог Пилько предсказал новую войну США с Ираном через год.
Тем временем исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в комитете палаты представителей заявил, что американские военные потратили на операцию против Ирана уже почти 29 миллиардов долларов.