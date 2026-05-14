Сенат США опять отклонил резолюцию о прекращении военных действий против Ирана: решающим оказался один голос

Напомним, 2 мая Трамп завершил боевые действия в Иране и уведомил об этом Конгресс. В то же время министр войны США Пит Хегсет заявил сенаторам, что прекращение огня «означает, что отсчет 60 дней приостанавливается или останавливается». В этой связи есть вероятность, что Трамп через какое-то время может начать войну «по новой» — отсчитывая еще 60 дней.