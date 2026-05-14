Рубио назвал Китай основным вызовом США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает Китай как своего главного геополитического соперника.
«Это одновременно наш главный политический вызов… но вместе с тем работа над отношениями (с КНР. — RT) имеет ключевую важность», — сказал он Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал журналистам две мировые супердержавы. Американский лидер считает, что ими являются Соединённые Штаты и Китай.
13 мая Трамп на спецборте вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду.