Афонин: среди кандидатов от КПРФ на выборах в ГД будет около 50 участников СВО

По словам первого заместителя ЦК, партия еще обсуждает кадровые вопросы.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Порядка 50 участников специальной военной операции пойдут на сентябрьские выборы в Госдуму от партии КПРФ. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Сейчас кадровые вопросы отрабатываются, там десятки ребят. Порядка 40−50 участников СВО будут стоять на разных позициях: и одномандатные, и из списка», — сказал Афонин.

Депутат добавил, что точные даты предвыборного съезда партии будут определены после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении выборов депутатов Госдумы. «Организационная готовность большая. Все зависит от указа президента. В принципе, мы готовы провести [съезд] в 20-х числах [июня]», — отметил Афонин.

