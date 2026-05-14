Консул рассказал о ситуации с выдачей виз российским дипломатам в Швейцарии

Попов: ситуация с выдачей виз российским дипломатам в Швейцарии нестабильна.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация с выдачей виз дипломатам и сотрудникам посольства России в Швейцарии нестабильная, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

«Что касается виз, которые выдаются дипломатам, там, к сожалению, обстановка нестабильная. Механизм работает, но с перебоями. То есть выдается какая-то партия виз, мы, соответственно, тоже выдаем. Потом снова наступает пауза, заявки накапливаются. Все это требует переговоров, отдельных контактов — то есть, к сожалению, просто так спокойненько, ровненько, чтобы выдали визу, даже для технических сотрудников — этого нет», — сообщил консул.

При этом дипломат подчеркнул, что обязательства по выдаче виз представителям РФ для участия в международных мероприятиях на Женевской площадке Швейцария выполняет.

