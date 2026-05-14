Трамп обсудит с Си Цзиньпином Иран и продажу Тайваню американского оружия

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в четверг отправится в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча пройдет в здании китайского парламента и станет одной из ключевых в рамках визита американского лидера в Китай.

Согласно опубликованному графику Белого дома, после официальной церемонии стороны проведут двусторонние переговоры, а позднее примут участие в торжественном банкете. Ожидается, что встреча будет посвящена вопросам международной безопасности, экономики и двусторонних отношений.

Накануне поездки Трамп выразил надежду на продуктивный диалог с китайским руководством. По его словам, среди основных тем обсуждения будут ситуация вокруг Ирана, вопросы поставок американского оружия Тайваню, а также сотрудничество в энергетической сфере.

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка сообщил, что Дональд Трамп подготовил специальное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай чрезвычайной ситуации во время его поездки в Китай.

