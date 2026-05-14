Сербы проводят первые совместные учения с участием стран НАТО

В Сербии стартовали совместные военные учения с участием стран НАТО. В манёврах задействовано около 600 военнослужащих из Сербии, а также Италии, Румынии, Турции, Великобритании, Германии, США, Франции и Черногории. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.

Учения проходят под форматом «НАТО Сербия» и продлятся до 23 мая. Это первый случай проведения подобных манёвров на территории республики в таком формате.

Политолог, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко в комментарии изданию «Ридус» заявил, что Сербия в нынешних условиях фактически вынуждена развивать взаимодействие с Североатлантическим альянсом.

По его словам, участие страны в подобных учениях отражает уже сложившуюся практику сотрудничества с НАТО, включая транзит и совместные мероприятия на территории республики.

Эксперт также отметил, что, несмотря на расширение взаимодействия с альянсом, Белград продолжает поддерживать контакты с Россией и сохраняет отдельные направления сотрудничества.

Отметим, Сербия официально сохраняет военный нейтралитет и не является членом НАТО, однако регулярно участвует в программах партнёрства с альянсом, включая учения «Партнёрство ради мира» и совместные тренировочные мероприятия.

Словакия рассчитывает на нормализацию отношений между РФ и Украиной.

