Рубио назвал Китай главным геополитическим соперником США

«С точки зрения геополитики это наш основной вызов. Вместе с тем работа над отношениями с Китаем имеет ключевую важность», — сказал господин Рубио в интервью Fox News. Он указал, что Вашингтону и Пекину нужно искать взаимопонимание, «чтобы избегать войн и поддерживать мир».