Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ожидают ещё три короткие рабочие недели в 2026 году

До конца года россиян ждут ещё три короткие рабочие недели — в июне, ноябре и декабре.

До конца года россиян ждут ещё три короткие рабочие недели — в июне, ноябре и декабре.

Как следует из производственного календаря, четырёхдневная рабочая неделя будет в июне из-за празднования Дня России.

Ещё одна сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в ноябре. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и выпадает на среду, рабочими будут только 2—3 и 5—6 ноября.

Кроме того, трёхдневная рабочая неделя будет в конце декабря перед новогодними праздниками.

Ранее аналитики «Авито Работы» объяснили в беседе с RT, что если цель — заработать больше, то отпуск в 2027 году выгоднее брать в те месяцы, в которых большее количество рабочих дней.