Россиян ожидают ещё три короткие рабочие недели в 2026 году

До конца года россиян ждут ещё три короткие рабочие недели — в июне, ноябре и декабре.
Как следует из производственного календаря, четырёхдневная рабочая неделя будет в июне из-за празднования Дня России.
Ещё одна сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в ноябре. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и выпадает на среду, рабочими будут только 2—3 и 5—6 ноября.
Кроме того, трёхдневная рабочая неделя будет в конце декабря перед новогодними праздниками.
Ранее аналитики «Авито Работы» объяснили в беседе с RT, что если цель — заработать больше, то отпуск в 2027 году выгоднее брать в те месяцы, в которых большее количество рабочих дней.