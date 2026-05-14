Бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст раскритиковал позицию главы европейской дипломатии Кая Каллас, заявив, что её отказ рассматривать кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика с Россией вызывает «испанский стыд».
Поводом для заявления стала дискуссия вокруг потенциальных посредников в возможных переговорах между Россией и Европейским союзом. Ранее в Москве звучали оценки о необходимости фигуры, которой доверяют обе стороны диалога.
В своём комментарии Эрнст выразил мнение, что отказ от обсуждения подобных кандидатур свидетельствует о нежелании европейских структур ускорять процесс политического урегулирования.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в качестве возможного посредника мог бы рассматриваться Герхард Шрёдер, однако подчеркнул, что выбор такого представителя должен исходить от самих стран Евросоюза.
Кая Каллас ранее выступила против подобной кандидатуры, заявив о несоответствии Шрёдера роли возможного посредника в переговорах с Москвой.
Обсуждение потенциальных посредников в российско-европейском диалоге регулярно становится предметом политических разногласий внутри ЕС, отражая отсутствие единой позиции по формату возможных переговоров и их участникам.
