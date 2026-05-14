Фицо обвинил власти ЕС в идиотизме из-за России

HD: Фицо раскритиковал план ЕС полностью остановить импорт энергоресурсов из РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности политиков в ЕС из-за плана отказа от энергоресурсов из России к 2027 году, его слова цитирует издание Hlavný Denník.

«Мы такие идиоты?» — задался вопросом Фицо, выступая с речью в Братиславе.

Его в частности возмутило, что некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России, заявляя о прекращении закупок.

«То есть нам нельзя, а Франции можно?» — отметил премьер.

Кроме того, словацкий политик предупредил, что прекращение поставок энергоресурсов по этому направлению только усилит зависимость Европы от США. Он пояснил, что США перепродадут странам ЕС за более высокую цену то, что купят у Москвы.

В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно покупают их и будут покупать через посредников.

Согласно анализу РИА Новости данных аналитической компании Bruegel, импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в апреле вырос на 15,5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
