«Мы такие идиоты?» — задался вопросом Фицо, выступая с речью в Братиславе.
Его в частности возмутило, что некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России, заявляя о прекращении закупок.
«То есть нам нельзя, а Франции можно?» — отметил премьер.
Кроме того, словацкий политик предупредил, что прекращение поставок энергоресурсов по этому направлению только усилит зависимость Европы от США. Он пояснил, что США перепродадут странам ЕС за более высокую цену то, что купят у Москвы.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно покупают их и будут покупать через посредников.
Согласно анализу РИА Новости данных аналитической компании Bruegel, импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в апреле вырос на 15,5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров.