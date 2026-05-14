Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали мирных жителей при эвакуации из Родинского в ДНР

РИА Новости: дроны ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Родинского.

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники массово атаковали мирных жителей во время эвакуации из населённого пункта Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.

По словам собеседника агентства, эвакуация проходила в пасхальный день в сторону Лиманской шахты. Мирные жители, среди которых были пожилые люди, двигались пешком небольшими группами.

«Летит дрон, вижу — украинский, на поселке их миллион раз видел», — сообщил беженец.

Собеседник рассказал, что дрон начал преследовать именно его, после чего ему пришлось прятаться за деревьями и перебегать между укрытиями.

«Повезло, что рядом оказался тополь толстый. Я прыгнул туда. Пять или шесть раз он за мной летал», — заявил собеседник агентства.

Позже, по словам Бондаря, появились ещё два беспилотника с закреплёнными боеприпасами.

«Стал поворачиваться — два заряженных летят, видно заряды эти самые», — отметил он.

Беженец рассказал, что пытался укрыться возле старых елей у здания химлаборатории.

«Бегал вокруг елок, а дроны кружили надо мной», — сообщил он.

Он добавил, что позже появился неизвестный мужчина, после чего беспилотники атаковали уже его.

«Один убивает, а второй добивает. Он загорелся и упал», — сказал Бондарь.

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше