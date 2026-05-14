Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер художник Владимир Овчинников, известный своими панно в Боровске

В возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался художник и краевед Владимир Овчинников. Он был автором многочисленных панно на фасадах домов в городе Боровске Калужской области.

В возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался художник и краевед Владимир Овчинников. Он был автором многочисленных панно на фасадах домов в городе Боровске Калужской области.

О смерти художника сообщил глава Боровского муниципального округа Николай Калиничев.

«Его работы превратили Боровск в пространство, узнаваемое далеко за пределами области… Владимир Александрович ушёл, оставив богатое художественное наследие», — написал он в своём Telegram-канале.

Калиничев подчеркнул, что творческий стиль художника сравнивали с уличным искусством. Отмечается, что именно его работы помогли привлечь в старинный город туристов и ценителей искусства.