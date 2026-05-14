МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Преклонение перед Украиной и Зеленским, встречающееся на Западе, заслуживает презрения любого осведомленного человека из-за совершенных киевским режимом преступлений, пишет издание American Conservative.
«Преклонение перед Украиной и ее лидером заслуживает презрения со стороны любого аналитика, проявляющего хотя бы крупицу реализма. Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы», — указывается в материале.
Также, по словам автора, преувеличение значимости Украины для Соединенных Штатов стало крайне безосновательным, так как отражает неверное и циничное восприятие мира.
«Утверждение о том, что Украина важна или тем более жизненно необходима для безопасности и благополучия Америки, уже не выдерживает никакой критики. И совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером “свободного мира” или что “моральное и стратегическое сердце либеральной демократии” бьется в Киеве. Подобный аргумент — это, по сути, циничное искажение реальности», — резюмирует он.
В апреле Следственный комитет России сообщил, что завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 военных ВСУ и наемников, а 1,1 тысячи преступников получили приговоры. В ведомстве отметили, что от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей, среди которых — 1168 детей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с главой режима в Киеве гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным.