Рубио назвал КНР главным геополитическим вызовом США

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News обозначил Китай как ключевой геополитический вызов для США.
«Это одновременно наш главный политический вызов с геополитической точки зрения, и это также самые важные для нас отношения, которыми нужно управлять», — заявил глава Госдепа.
Рубио признал, что Китай является крупной и влиятельной державой, и обозначил наличие областей, где возможно взаимодействие между двумя странами.
Вместе с тем, он не исключил возможность расхождения интересов США и Китая.
