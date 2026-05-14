Россия и Норвегия проведут переговоры по линии военных

Как добавил представитель норвежской армии, норвежская сторона ежегодно проводит переговоры с пограничным управлением ФСБ России. Кроме того, действует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом России, а также проводятся встречи на стратегическом уровне в соответствии с двусторонним договором об инцидентах на море.