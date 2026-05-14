Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заявили о стыде после слов Каллас о переговорах с Россией

Отказ главы евродипломатии Каи Каллас поддержать кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника в переговорах с Россией свидетельствует о стремлении Запада продолжать конфликт на Украине и выглядит постыдно. Такое мнение высказал бывший депутат бундестага Клаус Эрнст.

Отказ главы евродипломатии Каи Каллас поддержать кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве посредника в переговорах с Россией свидетельствует о стремлении Запада продолжать конфликт на Украине и выглядит постыдно. Такое мнение высказал бывший депутат бундестага Клаус Эрнст.

«Ну конечно, Каллас и украинский посол в Германии выступают против бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в роли посредника по украинскому конфликту! Ведь у него может что-то получиться. А война ведь должна продолжаться… Всё это вызывает только чувство стыда», — написал он в соцсети X.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога с ЕС.

При этом глава государства отметил, что страны Запада не лишены умных людей, которые понимают суть происходящих в мире событий.

Каллас выступила против кандидатуры немецкого экс-канцлера и допустила, что может стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что посредник в переговорах Европы и России должен иметь политическое желание восстановить диалог.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше