Прокуратура Франции потребовала для Саркози 7 лет тюрьмы

Прокуратура Франции требует для Саркози 7 лет тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч евро.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Франции на заседании суда апелляционной инстанции ходатайствовала о назначении семи лет тюремного заключения для бывшего главы государства Николя Саркози по делу о предполагаемом финансировании избирательной кампании 2007 года из средств, предоставленных Ливией, сообщает BFM.

Кроме того, представители обвинения требуют наложить на Саркози штраф в размере 300 тысяч евро и запретить ему занимать государственные должности в течение пяти лет.

Бывший президент, в свою очередь, отрицает причастность к ливийскому финансированию.

В случае, если апелляционный суд примет решение о признании Саркози виновным 30 ноября, у него все еще останется возможность подачи кассационной жалобы.

С момента завершения своего президентского срока в 2012 году Саркози неоднократно сталкивался с различного рода обвинениями. В прошлом году он стал первым президентом Франции в современной истории, подвергшимся тюремному заключению.

Ранее также сообщалось, что обыски в Елисейском дворце могут быть началом свержения президента Франции Эммануэля Макрона с его поста. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

