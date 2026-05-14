Прокуратура Франции потребовала для Саркози 7 лет тюрьмы

Прокуратура Франции на заседании суда апелляционной инстанции ходатайствовала о назначении семи лет тюремного заключения для бывшего главы государства Николя Саркози по делу о предполагаемом финансировании избирательной кампании 2007 года из средств, предоставленных Ливией, сообщает BFM.
Кроме того, представители обвинения требуют наложить на Саркози штраф в размере 300 тысяч евро и запретить ему занимать государственные должности в течение пяти лет.
Бывший президент, в свою очередь, отрицает причастность к ливийскому финансированию.
В случае, если апелляционный суд примет решение о признании Саркози виновным 30 ноября, у него все еще останется возможность подачи кассационной жалобы.
С момента завершения своего президентского срока в 2012 году Саркози неоднократно сталкивался с различного рода обвинениями. В прошлом году он стал первым президентом Франции в современной истории, подвергшимся тюремному заключению.
