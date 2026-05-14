Норвегия планирует провести с Россией переговоры по Арктике

Норвегия намерена провести переговоры с Россией по военной линии для обсуждения вопросов стабильности и безопасности в Арктике. Об этом сообщил представитель штаба вооруженных сил королевства Руне Хаарстад, отметив важность поддержания рабочих контактов между сторонами.
По его словам, запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровнях. Основной целью диалога называется обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего в районах Крайнего Севера, а также сохранение стабильной обстановки в регионе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что у России большие интересы в Арктике, которые она будет отстаивать.