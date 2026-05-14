Кравцов: призёры олимпиады школьников могут поступить в вузы без испытаний

Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Статус победителя и призёра даёт ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады», — сказал он в интервью РИА Новости.

Министр также отметил, что школьники, ставшие победителями или призёрами олимпиад, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. В частности, регионы могут выплачивать единовременные денежные поощрения, а в период обучения в вузе предусмотрены ежемесячные выплаты по президентским грантам.

Ранее депутат Госдумы, координатор проекта «Историческая память» во Владимирской области Алексей Говырин рассказал, что диплом за участие в «Диктанте Победы» 2026 года может быть засчитан при поступлении в вуз как индивидуальное достижение.