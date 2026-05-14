Россиян предупредили о мошенничестве с отменой рейсов

Мошенники перед сезоном отпусков начали обманывать россиян, сообщая о якобы отмене рейсов в Турцию и Египет из-за «вспышек ротавируса» или «политических волнений». Об этом сообщили в «Мошеловке» Народного фронта.
Как рассказали в пресс-службе платформы агентству РИА Новости, аферисты звонят туристам от имени «Турпомощи» и предлагают срочно купить новый билет или вернуть деньги за тур. Стоимость «срочного перелёта» может достигать полной цены путёвки.
В «Мошеловке» посоветовали проверять информацию только через официальные сервисы авиакомпаний и туроператоров.
