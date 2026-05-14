США объявили о расширении ракетного арсенала

Как указано в заявлении Пентагона, рамочные соглашения заключены с компаниями Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Кроме того, Пентагон договорился о сотрудничестве с компанией Castelion для наращивания производства недорогих гиперзвуковых систем.
«Эти соглашения позволят оперативно обеспечить объединенную группировку войск эффективными и доступными средствами кинетического поражения на должном уровне», — указано в заявлении.
Всего Пентагон намерен «закупить более 10 тыс. недорогих крылатых ракет» в период с 2027 по 2029 год. Кроме того, ведомство анонсировало заключение двухлетнего контракта на закупку по 500 гиперзвуковых ракет Blackbeard в год.