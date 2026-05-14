"Испанский стыд". Политик Эрнст раскритиковал Каллас за слова о переговорах с РФ

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС ранее исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика с Россией.

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Известный германский политик, бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст подверг резкой критике позицию главы европейской дипломатии Каи Каллас, заявив, что ее отказ рассматривать кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика с Россией вызывает «испанский стыд».

«Ну, конечно, кто бы сомневался, что Каллас и посол Украины в Германии против экс-канцлера Герхарда Шрёдера в роли посредника в украинском конфликте! Он ведь действительно может чего-то добиться! Война же должна продолжаться!», — написал Эрнст в X.

«Все так шито белыми нитками! Хорошо хоть, что ЕС и канцлер ФРГ вообще ничего не решают в урегулировании этого конфликта», — подчеркнул он. «Детский столик», по утверждению политика, — «это для них и так слишком много чести!» «Просто испанский стыд за все это», — заключил Эрнст.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ в качестве переговорщика с Россией, подтвердив, что главы МИД стран ЕС проведут дискуссию о возможных переговорах с РФ в конце мая.

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что кандидатура Шрёдера является предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он добавил, что российская сторона никогда не была закрыта для переговоров.

