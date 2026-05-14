Скандал с Ермаком отразится на выделении средств Украине, заявил Картайзер

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Коррупционный скандал с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком неизбежно отразится на финансовой поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
«Да. Даже если правительства (стран ЕС — ред.) хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, общественное мнение, похоже, быстро меняется в противоположном направлении», — сказал Картайзер, отвечая на вопрос о том, может ли коррупционный скандал вокруг Ермака повлиять на будущую финансовую помощь ЕС.