Британия закупит новые гаубицы RCH155 взамен переданных Украине

Британия выделит 1,15 миллиарда евро на закупку гаубиц взамен переданных Украине.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью около 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,15 миллиарда евро) на закупку новых колесных самоходных гаубиц RCH155 взамен артиллерийских систем AS-90, переданных Украине.

«Семьдесят две колесные самоходные гаубицы RCH155 будут закуплены в рамках контракта на сумму в почти 1 миллиард фунтов стерлингов, который включает в себя начальную подготовку и техническое обслуживание в период эксплуатации… RCH155 заменит артиллерийские системы AS-90, поставленные Украине в 2023 году», — говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, в производстве будут задействованы заводы Rheinmetall в Телфорде и KNDS в Стокпорте. Первые поставки новых гаубиц RCH155 ожидаются в 2028 году.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

