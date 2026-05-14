Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мэр Мурманска Сердечкин стал замглавы Минвостокразвития

Бывший мэр Мурманска Юрий Сердечкин занял должность заместителя главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. О назначении сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Бывший мэр Мурманска Юрий Сердечкин занял должность заместителя главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. О назначении сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поздравляю Юрия Сердечкина с назначением на должность заместителя министра… Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике и, конечно же, нашей Мурманской области», — написал господин Чибис в Telegram.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юрия Сердечкина на пост замглавы Минвостокразвития 12 мая. Другим распоряжением он назначил на должность первого заместителя министра Виталия Алтабаева, который занимал пост замглавы Минвостокразвития.

Юрий Сердечкин возглавлял Мурманск с апреля 2022 года по июль 2025 года. В разные годы он также возглавлял отдел жилищной политики в одном из департаментов правительства России, а также занимал должность заместителя губернатора Мурманской области.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше