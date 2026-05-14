СМИ: Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если с ним что-нибудь произойдет

Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу детальные инструкции на случай своей досрочной отставки или невозможности исполнения обязанностей. Об этом в интервью газете New York Post заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

Источник: Reuters

«В ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное вице-президенту письмо на случай, если с ним что-нибудь произойдет», — сообщил Горка. Он добавил: «Поверьте, [на такой случай] имеются протоколы. Я не могу их обсуждать, но они есть».

Как отмечается, американский лидер трижды становился объектом покушений. Первые две попытки были зафиксированы в 2024 году в период его предвыборной кампании. В июле того же года в него стреляли на митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Спустя два месяца другой подозреваемый был задержан с оружием у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич (штат Флорида), где находился Трамп. Третья попытка покушения произошла 25 апреля 2026 года в вашингтонском отеле Washington Hilton во время ежегодного приема Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовало все высшее руководство американской администрации.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше