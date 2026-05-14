Максим Фадеев даст первый сольный концерт за последние пять лет

В последние годы Фадеев существенно сократил публичную активность. После смерти отца артист, по его словам, пережил сложный период, связанный с переоценкой жизненных ориентиров. В 2022 году он принял крещение и с тех пор работает над музыкальными произведениями, основанными на текстах молитв, часть из них исполняется церковными хорами. Кроме того, продюсер планирует построить музыкальные школы для детей.