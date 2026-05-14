Пенсионерам назвали три причины приостановки выплат от государства

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отсутствие постоянной регистрации или просроченная доверенность могут стать причиной приостановки пенсионных выплат. Об этом агентству «Прайм» рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
По словам эксперта, получателям социальной пенсии без постоянной прописки необходимо ежегодно подтверждать факт проживания в России через заявление в Социальный фонд.
Кроме того, Коваленко предупредила, что при смене места жительства региональные надбавки к пенсии (например, московская) могут быть отменены. Третий случай касается тех, чью пенсию получают другие люди по доверенности.
«Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости её нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены», — пояснила она.