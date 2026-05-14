В соцотделе РПЦ рассказали, какой иконе молятся в борьбе с пьянством

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Верующие чаще всего обращаются к образу Божией Матери «Неупиваемая чаша» в молитве о помощи с избавлением от алкоголизма и наркомании, рассказал РИА Новости руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Валерий Доронкин.
«Неупиваемая чаша» — одна из самых распространенных икон в России, она есть в каждом храме, потому что пьянство — это очень большая наша болезнь. Во многих семьях, где есть эта проблема, есть эта иконка — хотя бы в виде календарика", — рассказал он РИА Новости.
Недавно, добавил Доронкин, была написана новая икона: «Святые покровители трезвости».
«На ней — порядка 80 новомучеников, которые помогали людям избавляться от пьянства. В центре этой иконы в окружении 80 святых написана икона “Неупиваемая чаша”. Она всегда была центром молитвы Божией Матери, и на иконе покровителей трезвости она — в самом центре», — сказал представитель соцотдела РПЦ.
Среди тех, кто изображен на этой иконе — священномученик митрополит Владимир (Богоявленский), который возглавил одно из многочисленных трезвеннических движений в начале ХХ века, пояснил Доронкин.
«В начале ХХ века до революции в России было множество обществ трезвости. Членами этих обществ было порядка полумиллиона граждан. Большое количество епископов и священников создавали эти общества, их возглавляли. Многие из них давали в качестве примера трезвого образа жизни обет трезвости», — сказал он.
Праздник образа Богородицы «Неупиваемая чаша» отмечается Русской православной церковью 18 мая.
«Неупиваемая чаша» из серпуховского Владычного Введенского женского монастыря, стала широко почитаться в XIX веке. По изданному в 1912 году рассказу монахини этого монастыря, икона и старец Варлаам Серпуховской в 1878 году являлись во сне страдавшему алкоголизмом отставному солдату, у которого отнялись ноги.
Во время паломничества к иконе солдату стало лучше. А в монастыре он, согласно рассказу, излечился от недуга.