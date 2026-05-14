Самолет США Nightwatch заметили в районе испытаний «Сармата»

Американский самолет Boeing E-4B Nightwatch мог находиться в районе наблюдения за испытаниями российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным источника, самолет покинул район Камчатки после проведения испытаний российской МБР. Авторы публикации предположили, что борт мог использоваться для мониторинга активности, связанной с запуском ракеты.

Накануне в России сообщили об успешных испытаниях комплекса «Сармат». Ракета относится к стратегическим системам вооружения и предназначена для замены комплексов предыдущего поколения.

Самолет E-4B Nightwatch известен как воздушный командный пункт стратегического управления США. Такие борта используются для обеспечения связи и координации действий американского военного руководства в условиях кризисных ситуаций, включая возможные ядерные угрозы.

