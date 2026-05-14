МККК помог более 50 детям воссоединиться с семьями в России и на Украине

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Международный комитет Красного креста помог более 50 детям воссоединиться с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
«Более 50 детей воссоединились с близкими на территории России и Украины благодаря совместным с властями усилиям МККК», — сказала она в беседе с агентством.
Как отметила глава офиса МККК в Москве, Красный крест выступает нейтральным посредником и помогает обеспечивать пересечение границы уязвимым людям «в соответствии с установленными стандартами, с разрешения и при поддержке властей».