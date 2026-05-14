Мирошник: ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным

Российским военнопленным на Украине вводят неизвестные препараты, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В интервью РИА Новости он рассказал, что информация об этом есть в показаниях.

«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрёшь. Вкалывает какой-то препарат», — заявил дипломат.

По словам Мирошника, пока неизвестно, какие именно вещества вводили пленным, так как расследование продолжается. Он добавил, что о подобных случаях сообщили несколько человек, вернувшихся из плена после обмена.

