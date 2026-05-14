Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности европейских политиков в контексте планов полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году, сообщает Hlavný Denník.
«Неужели мы такие идиоты?» — заявил политик в ходе выступления в Братиславе.
Особое недовольство премьера вызвало то обстоятельство, что некоторые государства ЕС продолжают импортировать российский СПГ, несмотря на публичные заявления о прекращении закупок.
«Получается, что нам это запрещено, а Франции — позволено», — привел пример Фицо.
Кроме того, словацкий лидер предупредил, что прекращение поставок российских энергоресурсов приведет лишь к усилению зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые, по его мнению, будут перепродавать полученные у России ресурсы странам ЕС по завышенным ценам.
Ранее Фицо также выразил мнение, что отмена права вето в Евросоюзе приведет к его полному краху.