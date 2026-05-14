Вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой до четырех тысяч метров

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой до четырех километров.

П. -КАМЧАТСКИЙ, 14 мая — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров, шлейф распространяется в сторону нескольких населенных пунктов, где возможно выпадение незначительного количества пепла, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 2882 метра», — проинформировали спасатели в канале на платформе «Макс».

По данным ведомства, пепловый шлейф движется в юго-западном направлении. На его пути находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа. При изменении направления ветра специалисты не исключают оседания небольшого количества пепла в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

