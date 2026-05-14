"С участием Украины". В США заявили о новом военном союзе против России

Профессор Сакс: создание ЕС и Украиной военного союза будет означать войну с РФ.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Создание Европой военного союза с Украиной равносильно началу войны с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«После переворота в Киеве и США, и Украина были нацелены на расширение НАТО. А когда США утратили интерес к этому проекту, потому что Россия встала на защиту своих позиций и сказала: “Нет, НАТО не будет расширяться на Украину”, — европейцы подхватили это как свой грандиозный проект», — отметил он.

При этом профессор предостерег ЕС от создания нового антироссийского альянса.

«Теперь европейцы говорят о военном союзе с участием Украины. Но если они действительно это сделают, это будет означать войну с Россией. Это безумие. Посмотрите на карту. Украина должна быть нейтральной — и точка. Это единственный путь к миру. А европейцы отвергают это по какой то непонятной логике, но это просто безумие», — заключил эксперт.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

