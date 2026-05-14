Швейцария усложняет обновление автопарка дипмиссий России, заявил консул

Генконсул Попов: Швейцария создает проблемы с обновлением автопарка дипмиссий.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 14 мая — РИА Новости. В Швейцарии искусственно создаются проблемы с обновлением автопарка загранучреждений РФ, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

«Сохраняется проблема с обновлением автотранспорта, потому что практически все компании отказались сотрудничать с российскими представительствами — “ждите, пока не развалятся”, — сказал он.

Консул сообщил, что на данный момент есть лишь одна компания, которая работает с загранучреждениями РФ.

«Но и то, в этом случае теперь машина оформляется не на учреждение, а на человека. Это очень неудобно, потому что человек уезжает, а машина остается. Значит, ее надо будет потом на кого-то другого переоформлять. Очень неприятная вещь, что искусственно создаются проблемы с обновлением автопарка загранучреждений», — отметил дипломат.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше