«Они отдали жизни за нашу свободу»: Словакия будет наказывать за осквернение советских памятников

Парламент Словакии принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за повреждение памятников Второй мировой войны. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Национального совета страны Тибор Гашпар.

Источник: Life.ru

По его словам, осквернение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно решительно осуждать и пресекать на законодательном уровне.

«В том, что сегодня у кого-то иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих местах. Наоборот, они отдали свои жизни — и это были молодые люди — за свободу, за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть, и за то, что в Европе не победил фашизм. Поэтому я этого не понимаю», — подчеркнул Гашпар.

Вице-спикер указал, что парламент посчитал проблему настолько серьёзной, что внёс соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

«Мы внесли это в Уголовный кодекс как уголовное преступление — если кто-то повреждает такие памятники», — заявил он.

Гашпар также обратил внимание на тревожную тенденцию: молодое поколение всё чаще оказывается в ситуации, когда не знает реальной истории Второй мировой войны.

«Очень часто история преподносится им иначе, чем она происходила в действительности. Я уже слышал в Европе заявления, что якобы в той войне в итоге победила не Россия — тогда ещё Советский Союз — и не те, кто освобождал Европу, а только войска или армии Великобритании и США. То есть многое уже интерпретируется иначе», — отметил он.

Ранее Life.ru писал, что президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о намерении увеличить «миллионные» поставки оружия Киеву на коммерческой основе. В основном речь идёт о боеприпасах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше