В МИД РФ заявили о случаях введения неизвестных препаратов пленным

Посол по особым поручениям Министерство иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что российская сторона расследует сообщения о введении неизвестных препаратов российским военнопленным. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Мирошника, вернувшиеся после обмена военнослужащие сообщили о случаях инъекций, которые, как утверждается, проводились без объяснения состава препаратов.
Дипломат отметил, что один из военных рассказал о предупреждениях со стороны медицинского персонала о возможной болезни или смерти после введения вещества.
При этом Мирошник подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не располагает подтверждённой информацией о том, какие именно препараты могли использоваться. По его словам, проверка этих сведений продолжается.
Он также сообщил, что показания вернувшихся из плена российских военнослужащих фиксируются и изучаются в рамках проводимых расследований.
Российские власти ранее неоднократно заявляли о сборе материалов, связанных с условиями содержания военнопленных и возможными нарушениями международного гуманитарного права. Часть подобных данных, как сообщалось ранее, передаётся следственным органам и международным структурам для дальнейшей проверки.
