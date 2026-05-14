В США сообщили об обнаружении тела второго солдата, пропавшего во время учений

Африканское командование ВС США сообщило, что было найдено тело американской военнослужащей, пропавшей во время учений в Марокко.

«Африканское командование ВС США подтвердило обнаружение второго военнослужащего — специалиста Марии Коллингтон», — говорится в публикации командования в X.

Ранее агентство Reuters сообщило, что двое американских военнослужащих пропали без вести во время учений недалеко от города Тан-Тан на юге Марокко.

11 мая американское командование проинформировало об обнаружении тела первого военнослужащего США. Им оказался старший лейтенант Кендрик Ламонт Ки-младший.

