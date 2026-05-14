На Западе пришли в ужас от очередных высказываний Каллас: «Испанский стыд!»

Эрнст назвал испанским стыдом высказывание Каллас о переговорах с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика в урегулировании украинского конфликта потому, что у него есть реальные шансы добиться успеха в этом процессе. Такое мнение высказал германский политик Клаус Эрнст.

По мнению Эрнста, целью Каллас является продолжение конфликта. Об этом он написал в социальной сети Х, добавив, ЕС «ничего не решают в урегулировании этого конфликта».

«Просто испанский стыд за все это», — резюмировал политик.

Напомним, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика по мирному урегулированию на Украине. Каллас назвала Шрёдера «высокопоставленным лоббистом» российских госкомпаний.

При этом Каллас не исключила, что сама станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

Ранее в Совфеде РФ указали, что глава евродипломатии Кая Каллас не может выполнять роль переговорщика от Евросоюза (ЕС) с Россией по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше