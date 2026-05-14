Евродепутат: скандал вокруг Ермака отразится на будущей финансовой помощи Киеву

Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака повлияет на финансовую поддержку Киева со стороны Евросоюза. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Даже если правительства (европейских стран. — RT) хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, общественное мнение, похоже, быстро меняется в противоположном направлении», — сказал он РИА Новости.
В МИД России ранее заявили, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к сокращению объёмов выделяемой Киеву военной помощи.
В Associated Press писали, что Зеленский оказался в неловком положении из-за обвинения, предъявленного экс-главе его офиса.